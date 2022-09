Family Etna Trekking - Monte Ilice e laboratori per bambini

Sicilia Gaia e Simetite Escursioni in occasione del Lapilli Festival, organizzano un’escursione al Monte Ilice. Una scoperta affascinante di un bel sito naturalistico che circonda un antichissimo cratere spento, riempito quasi interamente da alberi di leccio con presenza di vigneti.

Sarà un’opportunità per rivivere il paesaggio descritto nei versi di Giovanni Verga in “Storia di una Capinera” che ambienta la casa di campagna della famiglia della protagonista Maria, proprio ai piedi di tale cratere dove si rifugiarono a seguito dell’epidemia di colera che colpì la città di Catania nel 1854.

Sarà un trekking anche dedicato ai più piccoli. Avremo infatti due guide ambientali (Esperiti Geologi) Rosario (Federescursionismo) e Ilaria (Aigae) che coordineranno due gruppi (adulti e bambini).

Percorso: Ilice di Carrinu, lunghezza 4 km (andata e ritorno), dislivello 260 m (quota massima 960 m s.l.m. - minima 700 m s.l.m.). N.b. il tour è rivolto ai partecipanti del Lapilli Festival (quota di partecipazione €15,00 bambini €10,00). Adatto a bambini da 5 a 10 anni e include la partecipazione di altri giochi e attività previsti nel corso della giornata sotto descritti. Quota di partecipazione €10.00 p.p. (include escursione, polizza infortuni, organizzazione e assistenza).

Prevendita €5,00 su Eventrite,https://www.eventbrite.it/e/416356041127, saldo in loco. Non include l’ingresso al Lapilli Festival (€15.00). Quota di partecipazione bambini da 5 a 10 anni € 10,00 (include escursione e laboratori, giochi e educazione ambientale). Prevendita €5,00 su Eventrbite https://www.eventbrite.it/e/416356041127 saldo in loco. Non include l’ingresso al Lapilli Festival (€10.00). Info Ilaria 3427712677.

PROGRAMMA BAMBINI - Le attività saranno suddivise in due parti, la mattina faremo un’escursione a piedi fino a raggiungere l’imponente Ilice di Carrinu, un leccio secolare etneo, dopo la pausa pranzo riprenderemo con giochi e attività di educazione ambientale (giochi a squadre, caccia al tesoro e attività manuali). 11:00 – 13:00 escursione 13:00 – 14:30 pausa pranzo 14:30 – 17:00 giochi e attività di educazione ambientale. Durata attività: circa 5 ore. Evento a numero chiuso, massimo 25 partecipanti.