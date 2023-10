Presentazione del libro di Felicia Kingsley 'Una ragazza d'altri tempi'

Felicia Kingsley, regina italiana della letteratura romantica, incontra le sue lettrici mercoledì 4 ottobre alle ore 17,00 a Catania, presso la libreria Feltrinelli di via Etnea. Insieme a Vanessa Tropea, Felicia Kingsley presenterà il suo nuovo romanzo "Una ragazza d’altri tempi", nella Top ten dei libri più venduti.

Nove romanzi bestseller pubblicati tutti da Newton Compton Editori, oltre 2 milioni di copie vendute in Italia, tradotta in 12 lingue, 200 mila follower su Instagram e TikTok, Felicia Kingsley ha esordito nel 2017 con Matrimonio di convenienza. Sono seguiti: Stronze si nasce, Una Cenerentola a Manhattan, Due cuori in affitto, La verità è che non ti odio abbastanza, Prima regola non innamorarsi, Bugiarde si diventa, Non è un paese per single - i cui diritti sono stati acquisiti da Italian International Film, Gruppo Lucisano - Ti aspetto a Central Park.

Tutti i suoi romanzi sono entrati nelle classifiche dei libri più venduti. Infine Appuntamento in terrazzo, Il mio regalo inaspettato, due novelle, Innamorati pazzi, prequel e sequel del bestseller Due cuori in affitto, e il diario di lettura Booklover.

Felicia Kinglsey È nata nel 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Con la Newton Compton ha pubblicato Matrimonio di convenienza; Stronze si nasce; Una Cenerentola a Manhattan; Due cuori in affitto; La verità è che non ti odio abbastanza; Prima regola: non innamorarsi; Bugiarde si diventa; Non è un paese per single (i cui diritti sono stati opzionati per una trasposizione cine-televisiva); Ti aspetto a Central Park; i romanzi brevi. Il mio regalo inaspettato e Appuntamento in terrazzo e la novella Innamorati pazzi. I suoi romanzi sono pubblicati in dodici lingue. Ha inoltre ideato il diario di lettura Booklover. Per saperne di più: www.feliciakingsley.com.