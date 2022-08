FERRAGOSTO IN CANTINA | 14/15 AGOSTO 2022 - L'Osteria di Cantine Nicosia. Prezzo serata € 80 a persona per i partecipanti che pagheranno in loco la sera stessa dell'evento. BIGLIETTI A PREZZO SPECIALE € 70 a persona acquistabili entro il 12 agosto su EVENTBRITE.IT al seguente link https://bit.ly/3BGoLKY. Menù Bimbi € 30 (su prenotazione, pagamento in loco la sera stessa dell'evento). INFO E PRENOTAZIONI: 095 7809238 - 095 7806767.

Lunedì 15 AGOSTO h 13.00 PRANZO DI FERRAGOSTO con MENU ALLA CARTA. INFO E PRENOTAZIONI: 095 7809238 - 095 7806767. L'Osteria di Cantine Nicosia è situata all'interno di Cantine Nicosia | Via L. Capuana 65, Trecastagni (CT).