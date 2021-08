Ferragosto sull'Etna: da Monte Pomiciaro a Piano del Vescovo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sharing Sicily vi propone un Ferragosto fuori dal caos, immersi in natura e al fresco, un trekking serale leggero e adatto propio a tutti, da vivere in buona compagnia, al chiaro di luna che illuminerà un paesaggio mozzafiato. Partiremo dal Belvedere di Monte Pomiciaro a quota 1400 s.l.m circa. Percorreremo un sentiero inondati dal profumo della ginestra dell'etna, e passando sotto un fitto bosco di castagni, raggiungeremo Piano del Vescovo, dove ci inoltreremo in una delle faggete più belle e rigogliose del parco dell'Etna.

Ai piedi di un grande faggio ci riposeremo e al fresco delle sue fronde e consumeremo la nostra cena al sacco e passeremo il nostro Ferragosto in serenità e buona compagnia. Saremo accompagnati dalla guida Salvatore Ronsisvalle. QUANDO: 15 agosto 2021.DURATA: 17.00-22.00. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: Facile (per adulti e bambini abituati a camminare).

LUNGHEZZA PERCORSO: 5k A\R. Equipaggiamento obbligatorio: scarpe da trekking, bastoncini ( se li possedete), abbigliamento a strati, giacca a vento, k-way, giubbino, repellente anti zanzare, torcia elettrica, acqua, cena a sacco e telo per stendersi.

APPUNTAMENTO ALLE ORE 17,00 di fronte il BLU BAR NEW via Poggio Felice, 6 FLERI. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/KVZ34Za9egTp35Fj8. Quota di partecipazione euro 10 adulto, euro 7 sotto i 12 anni. Prenotazione: https://www.sharingsicily.com/it/eventi/evento.php?id=502. Oppure messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Ferragosto Piano del Vescovo" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.