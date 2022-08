Ferragosto sull'Etna - Monte Nero tra luna e stelle

La notte di Ferragosto vi proponiamo una suggestiva escursione sull'Etna, dal tramonto alle stelle e al chiaro di luna, nel suggestivo ambiente etneo di Monte Nero. Dopo aver attraversato le lave più recenti di questo versante, quelle del 2002, arriveremo alla base di uno dei più grandi crateri laterali dell'Etna: Monte Nero Alla base di questo cono eruttivo si trovano numerose colate e fratture eruttive di epoche diverse, segnale della fragilità di questa zona.

A questo punto, cercheremo un punto favorevole e riparato dal vento per ammirare il tramonto, l'alba della Luna, e il cielo di Agosto per consumare la nostra cena al sacco con un buon bicchiere di vino. Meeting point alle ore 18:00 direttamente a Piano Provenzana, ad inizio setiero. Invieremo la posizione esatta via whatsapp. Rientro previsto per le ore 22.30. Saremo accompagnati dalla guida FederEscursionismo Alberto Torrisi.

Difficoltà percorso: Medio/facile- presenti tratti su roccia vulcanica. Distanza ~ 5 km. Dislivello ~150mt L'itinerario potrebbe subire variazioni in base alle necessità del gruppo o a motivi di sicurezza dettati dal meteo e dall'attività vulcanica.

Equipaggiamento obbligatorio: •Scarponi da Trekking •abbigliamento a strati (In quota potrebbe esserci fresco - giubotto con cappuccio in zaino) •2lt d'acqua •cena a sacco • Torcia elettrica (preferibilmente torcia frontale)

Equipaggiamento consigliato: •Bastoncini da trekking •Telo per i momenti di pausa. Quota di partecipazione 15€ adulto, € 5 bambini/ragazzi sotto 13 anni.

Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Ferragosto a Monte Nero" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Prenotazione obbligatoria - max 40 posti disponibili. (prenotazioni solo con messaggio no CHIAMATE)