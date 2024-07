Cccp alla Villa Bellini, il 4 luglio l'attesissimo concerto

Arriva in città, domani, giovedì 4 luglio, il tour “In Fedeltà la Linea c’è” dei CCCP-Fedeli alla linea. La band sarà in concerto alla Villa Bellini, nell’ambito di Summer Fest, special guest della serata i Marlene Kuntz.

Con la grande mostra "Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024" tenutasi nei suggestivi Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, il "Gran Gala Punkettone di parole e immagini" al Teatro Romolo Valli, le tre serate sold out del concerto "CCCP in DDDR" all’Astra Kulturhaus di Berlino e il rilascio del nuovo album live "Altro Che Nuovo Nuovo", a 40 anni dall’uscita del primo EP "Ortodossia", Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, insieme alla band formata da Luca Rossi, Simone Filippi, Ezio Bonicelli, Simone Beneventi e Gabriele Genta, salgono da mesi sul palco dei principali festival italiani, presentandosi come uno degli eventi più attesi nell’estate 2024.

Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni. Aperture porte alle 19, inizio concerto alle 22,15.