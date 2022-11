Festa degli Alberi, delle castagne e dei tortelli di zucca

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata nazionale degli alberi che si celebra ogni anno il 21 novembre, l’Associazione Culturale Trucioli vuole organizzare, per il terzo anno, una giornata rivolta alla tutela e promozione dell’ambiente. In particolare si vuole valorizzare il percorso naturalistico Alberi Monumentali del Comprensorio di Milo continuando l’installazione delle targhe di riconoscimento dei 26 esemplari monumentali censiti sul nostro territorio.

L’iniziativa di quest’anno vuole inoltre espandere la rete dei castanocoltori coordinata da Slow Food sull’intero territorio nazionale.

Una tappa importante del percorso di quest'anno sarà il Castagno dei 100 Cavalli nel vicino comune di Sant'Alfio. E' previsto un pranzo a base di tortelli di zucca, trippa i funghi porcini e castagne a cura delle cuoche di comunità, in modo da promuovere le tradizioni culinarie del territorio legati ai prodotti stagionali coltivati in loco e cucinati con maestria casalinga dalle mamme della piccola comunità di Milo.

Particolare risalto sarà dato al vino DOC dell’Etna e al Bianco Superiore in fase di degustazione. Il ricavato dello stand enogastronomico servirà a sostenere le spese dell’evento stesso. Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli grazie ad un laboratorio volto a promuovere la sensibilità verso il tema ambientale coniugata per un pubblico infantile. E’ garantita la presenza della Croce Rossa italiana con l’unità mobile di primo soccorso. E’ auspicabile la presenza di piccoli artigiani locali e venditori con regolare licenza di ambulanti con postazioni mobili.