Piazza Scammacca compie 1 anno ed è pronta a festeggiare. Tre eventi speciali per tre giorni di festa, dal 21 al 23 luglio, da trascorrere in compagnia tra musica, comicità e buon cibo. Per informazioni telefonare al numero 0956784166. Per avere informazioni sull'evento è possibile anche consultare la pagina Facebook dell'evento.