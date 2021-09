Festa del Castagno

Colori, arte, profumi e sapori sulla piazza di Trecastagni. Sarà una sagra di paese, una festa con artigiani, artisti, creativi, prodotti tipici siciliani, sapori e profumi di stagione, castagne e vino: (no green pass). E per i vostri figli ci sarà un laboratorio d'inglese per bambini e il "mercatino dei piccoli". Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.

