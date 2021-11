Festa degli alberi, delle castagne e dei tortelli di zucca

Domenica 21 novembre in occasione della giornata nazionale degli alberi l'Associazione Trucioli e il Comitato di quartiere di Fornazzo organizzano una giornata dedicata agli alberi monumentali di Milo e ai prodotti dell'autunno: le castagne e la zucca. La giornata inizia con un'escursione e la visita di alcuni esemplari di alberi monumentali del comprensorio di Milo.

L'escursione sarà guidata dal Prof. P. Minissale della facoltà di Agraria dell'Università di Catania. Passeggiata semplice adatta a tutti (condizioni meteo permettendo). Alle 11.00 insieme ai nostri legnamai faremo la piantumazione di alcune piante di castagno all'interno del parco dell'Ecomuseo del castagno dell'Etna per rinsaldare il legame che intercorre tra la comunità di Fornazzo e gli alberi di castagno.

I castagneti costituiscono da molte generazioni una fonte di sostentamento economico grazie al loro legno ed ai loro frutti. Alle 13.00 le nostre cuoche di comunità prepareranno degli ottimi tortelli di zucca con burro e salvia. Il secondo sarà a base di carne arrostita e salsiccia. Tutte le stoviglie saranno in materiale ecosostenibile. Da bere acqua, bibite e vino in calice rigorosamente Etna DOC. Alle 16.00 laboratorio bimbi. La manifestazione sarà interamente svolta all'interno del parco dell'Ecomuseo con ingresso contingentato e obbligo di green pass. Per informazioni 3920514974.

