Festa dei Fiori 2024, una piazza gremita per il concerto della band “Le Vibrazioni"

L’incanto di una piazza gremita, quasi due ore di pura poesia, con il concerto della band milanese “Le Vibrazioni” che ha letteralmente stregato Acireale. La band, ieri sera, ha riproposto le canzoni più famose e amate dal pubblico ma anche le canzoni più recenti, ugualmente apprezzate e cantate dal pubblico. E in attesa del terzo evento musicale, questa sera con Sicily Folk Orchestra Mario Venuti e Kabal-là, le macchine infiorate si apprestano a sfilare lungo le vie del centro per l’ultima esibizione, prima della premiazione dei 6 carri in concorso, alle 23 in piazza Duomo. Mancano pochi giorni alla fine dell’edizione 2024 della “Festa dei Fiori” ma c’è ancora tempo per per visitare i mercatini dei fiori e dell’artigianato in via Cavour, via Ruggero Settimo e e via Alessi. Già da questa mattina giocolieri e artisti di strada hanno “solleticato” il sorriso di grandi e piccini lungo le vie del centro storico a pochi passi dal Raduno “Fiat 500 storiche” addobbate di fiori a cura di "Amici del Clacson”.

A partire dalle 17 di oggi, domenica 28 aprile, sarà possibile assistere alla sfilata Carnevale di Misterbianco: ”I costumi più belli di Sicilia” e poi la sfilata dei Carri infiorati con bande musicali, majorettes, sbandieratori, gruppi mascherati a tema. Alle 18 ancora spettacolo con l’Opera dei Pupi in piazza Alfio Grassi, mentre in piazza Lionardo Vigo si svolgerà il secondo appuntamento di “Degustazioni guidate” e banchi di assaggi a cura di AIS Catania. Fino alle 20:00, inoltre, appuntamento con gli itinerari d’arte e fede nelle chiese del centro storico con “Via Pulchiritudinis” fino alle 20:00 a cura dell’associazione Cento Campanili senza dimentica-re la possibilità di visitare i carri in miniatura in mostra al teatro Maugeri e poi ancora i musei del Carnevale, delle uniformi storiche e dei Pupi Siciliani. Alle 21:30 Sicily Folk Orchestra con Mario Venuti e Kaballà e alle 23:00 galà di premiazione dei 6 carri in concorso. Premiazione che decreterà il vincitore di questa edizione della “Festa dei Fiori”. Martedi 30 aprile, ancora musica in piazza Duomo con “Barocco Spring Festival” by Carnival Beat e i Djs from Mars, Cacciola e Kenzo. l’1 Maggio gran finale con il “Concertone”, 12 ore di musica con la partecipazione straordinaria di Bandabardò&Cisco, Brigantini e Lautari.