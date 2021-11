VIII Festa della Famiglia

E’ arrivato l’Autunno, primi freddi, prime piogge, le foglie si tingono di rosso e cadono, tutto ci invita a stare in casa tra il tepore dei nostri affetti e delle copertine, e noi cosa pensiamo di fare? Organizziamo una festa per celebrare il ritorno in famiglia dopo le scorribande estive! Cosa c’è di più bello che condividere la voglia di stare insieme con la famiglia affettiva e quella putativa (delle varie associazioni di cui facciamo parte) facendo conoscere il club alpino ai nostri cari.

Ecco perché nasce la “Festa della Famiglia” un giorno dedicato alla convivialità, allegria ed a far conoscere la nostra realtà associativa, nel territorio più consono ad essa, la natura. Quest’anno proponiamo una giornata nel parco avventura di Serra la Nave, EtnAvventura, dove i più audaci potranno sperimentare i vari percorsi offerti, i più sedentari faranno una piccola passeggiata in loco, per poi ritrovarci tutti nell’aria picnic per deliziarci col nostro pranzo a sacco o per chi vorrà rifocillarsi facendo uso dei barbecue messi a disposizione dalla struttura.

Per maggiori info contattare gli organizzatori: AE Valentina Bonfiglio 3275674653, Lucio Magrì 3388638209. Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 20.00 di Venerdì 26/11/2021 per questioni organizzative.

Pervenute le prenotazioni verrà creato un gruppo whatsApp per le comunicazioni con i partecipanti, che verrà sciolto una volta conclusa la giornata. Il programma potrebbe subire eventuali variazioni, se ritenute necessarie dall’organizzazione, al fine della buona riuscita dell’evento.