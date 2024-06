Dalla pallacanestro all’atletica, dal pugilato al fitness: a Catania due giornate dedicate allo sport per tutte le età

Lo sport è molto più di una semplice attività fisica: che si pratichi da soli o in compagnia, è sempre un'opportunità per conoscere meglio se stessi, imparare e crescere. Demo, gare, tornei regionali e nazionali: a Catania arriva un evento dedicato a chi ogni giorno sfida se stesso e gli altri senza perdere di vista il rispetto dell’avversario.

Il 22 e 23 giugno il Centro Commerciale Porte di Catania si trasformerà in una vera e propria palestra, con ring, tatami e campi di ogni tipo, per la quinta edizione della Festa dello Sport. Due giornate dedicate allo sport per tutte le età in cui associazioni del territorio scenderanno in campo per presentarsi al pubblico con il contributo dei propri atleti e istruttori. I visitatori potranno conoscere meglio e fare esperienza delle discipline più diverse, dalla pallacanestro all’atletica, dal pugilato al fitness, mettendosi in gioco come atleti o godendosi da spettatori tornei regionali e nazionali.

La Festa dello Sport è un evento che fin dalla sua prima edizione ha sempre posto in primo piano il benessere e l’inclusione sociale, valori fondanti di ogni disciplina. Sono due giornate che rappresentano un’occasione perfetta per fare rete incontrando altri appassionati del proprio sport preferito o scoprire nuove passioni.

Il Centro Commerciale Porte di Catania è da cinque anni la sede di questo evento che promuove i valori dello sport, mettendo al centro la competizione corretta e uno stile di vita attivo, senza dimenticare amicizia e divertimento. Con i suoi 150 negozi, Porte di Catania è il luogo giusto per chi vuole soddisfare la propria voglia di shopping e trovare tutto quanto è necessario per ogni disciplina sportiva.

Tutte le attività in programma sono a partecipazione libera e gratuita. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sui profili social del Centro, sempre aggiornati e ricchi di contenuto.

Informazioni utili

Quando: il 22 e 23 giugno 2024

Dove: Il Centro Commerciale Porte di Catania, Via Gelso Bianco

