Feste Medievali Rione Maestri

Re e regine, sbandieratori e musici sfileranno in paese mentre per le strade si esibiranno giullari, acrobati e danzatrici accompagnati dal corteo di spadaccini in viaggio verso la Crociata dei Re. Ma la vita nella taberna continua il suo corso: c'è chi alza un bicchiere di buon vino o un boccale di birra, assaporando uno dei piatti tipici. Dal 9 al 13 agosto Motta Sant'Anastasia proporrà un viaggio indietro nel tempo, tornando ad essere un antico borgo medievale.

Il Rione Maestri vi allieterà in questo viaggio facendovi rivivere le atmosfere del Medioevo per le strade che portano al centro storico mottese, insieme ai suoi ospiti:-Gruppo Storico Spadaccini di Soriano nel Cimino (VT) -Danze Orientali Bahirah -Giocoleria Jonathan Marquis -Compagnia La Girandola di Gianca e Vale -Ars Nobile-Lo foco ardente e -Sbandieratori e Musici del Rione Maestri.