Festival della Birra & Street Food Regionale a Gravina di Catania

Quando Dal 09/09/2022 al 18/09/2022 Orario non disponibile

Dal 9 al 18 settembre ritorna il più bel festival della birra a Gravina di Catania. Spettacoli, coreografie fantastiche e puro intrattenimento. Un divertimento assicurato per tutte le età. L’8° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania diventa così il “meeting point” per tutti coloro che hanno voglia autentica di ritrovarsi in un luogo che punta contemporaneamente alla tradizione e all’innovazione.

Promozione della birra e dello street food con la presenza di standisti pronti a soddisfare anche i palati più difficili ed esigenti. Per info 329 3475565 oppure francomarcantonio@live.it.