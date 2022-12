Festival Curtigghiu Catania

Dal 28 al 30 dicembre Piazza Duomo ospiterà la 3^ edizione del Festival Curtigghiu: tre giorni di musica e socialità, realizzati grazie al supporto dell’Assemblea Regionale Siciliana, in collaborazione con il Comune di Catania e l’organizzazione di Puntoeacapo ed MCN. Una grande occasione di spettacolo e intrattenimento nel cuore della città di Catania, che vede come sempre al timone il direttore artistico Lello Analfino in questa nuova edizione per dare vita a una festa in cui musica, ritmi, luci si mescoleranno alle parole per divertire, perché il curtigghiu vuole essere uno scambio vivace, diffuso e coinvolgente.

Analfino sceglie un cast interamente siciliano, un cast popolare e contemporaneo che si affaccia sulla nuova scena musicale nazionale con alcuni dei nomi più ascoltati nelle radio nazionali, sui social e nei media più seguiti. Ad eccezione dei THE KOLORS campani doc con il Sud nel sangue, evento interamente finanziato dal Comune di Catania.

Apertura il 28 affidata al direttore artistico Analfino, da poco fuori con il primo album da solista, e al rapper catanese L’Elfo, classe ’90, votato alle arti della scienza della doppia H dal 2003. L’indomani (giovedì 29) il testimone passa a tre nomi di punta, molto amati in città: l’amato Mario Venuti, la band più “ballata” della città Babil on Suite e il giovane cantautore Brando Madonia, reduce dal recente album da solista. Finale, venerdì 30, con il gruppo pop delle hit guidato da Stash, i The Kolors, la talentuosa Roberta Finocchiaro e il quartetto Collettivo: penne diverse, legati dalla stessa passione per la musica.