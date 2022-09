Festival del Disegno All Around 2022

Siamo lieti di annunciare l'annuale FESTIVAL DEL DISEGNO. Con Fabriano e Kep inauguriamo l'autunno 2022 al BASTIONE in due giornate all'aperto dedicate alle attività creative: sabato 24 SETTEMBRE e sabato 1 OTTOBRE. Cos'abbiamo in PROGRAMMA: DISEGNO, LABORATORI CREATIVI, MOSTRE DI PITTURA, INSTALLAZIONI, TEATRO, GIOCHI. 5€: Un contributo libero per partecipare a tutte le attività del festival.

Conoscete la storia del festival?nIl Festival nasce in Inghilterra dall’istituzione scolastica The Big Draw e si propone di dimostrare, attraverso opportune occasioni collettive, che il Disegno è innato nell’essere Umano e che la sua capacità di rappresentare sensazioni, visioni o la stessa realtà attraverso il disegno è alla portata di tutti. Fabriano si è fatto promotore del festival in Italia e il Comitato Popolare Antico Corso vi partecipa dal 2016. Venite a trovarci, sarà un'occasione per fare nuove conoscenze e chissà.. magari scoprirete il disegnatore sopito in voi!