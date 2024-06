Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Con una straordinaria partecipazione e un grande entusiasmo, si è conclusa la prima edizione del Festival del Folklore Siciliano Scolastico, organizzato dall'istituto comprensivo Pizzigoni Carducci di Catania. L'evento, fortemente voluto dal dirigente scolastico prof. Rizza, trae ispirazione dai concorsi sulla sicilianità promossi dal liceo scientifico Umberto I di Palermo e dalla Regione Siciliana. La serata è stata abilmente diretta dal direttore artistico, maestro Donato Ciulla, noto per la sua guida del gruppo Pizzifolk di Catania. Questo gruppo folk, composto da studenti e docenti dell'istituto, ha saputo conquistare il pubblico con esibizioni coinvolgenti e appassionate. Un particolare ringraziamento va al maestro Ciulla per aver trasformato una visione in una realtà vibrante e di successo, portando Pizzifolk a diventare un fenomeno internazionale con esibizioni in Bulgaria, Messico e al celebre festival del Mandorlo in Fiore. Durante la serata, gli alunni dell'istituto comprensivo di Guardo Quasimodo, diretto dalla prof.ssa Simona Maria Perni, dell'istituto comprensivo Brancati di Catania, diretto dalla dott.ssa Elga Maria Grazia Schembri, e dell'istituto comprensivo Pizzigoni Carducci di Catania hanno animato l'evento con esibizioni che hanno celebrato la ricchezza del folklore siciliano.

La presentazione è stata affidata alla prof.ssa Giusi Vitanza, che con professionalità ha guidato il pubblico attraverso una serata ricca di emozioni e sorprese. Il festival ha ricevuto il patrocinio del comune di Gravina di Catania, grazie al sostegno del sindaco dott. Massimiliano Giammusso, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell'evento. Tra gli interventi di rilievo, quello dell'ADVS Fidas di Tremestieri Etneo, rappresentato dal dott. Salvo Caruso, che ha sensibilizzato il pubblico sull'importanza della donazione del sangue. Anche il prof. Lanaia dell'università di Catania, esperto in dialettologia, etnolinguistica e linguistica generale, ha offerto un prezioso contributo sottolineando l'importanza del dialetto siciliano come elemento essenziale della nostra identità culturale.

La serata è stata ulteriormente arricchita dalla stilista e artista Maria D’Antone, che ha presentato una sfilata di abiti dipinti a mano, aggiungendo un tocco di eleganza e arte alla manifestazione. I suoi abiti artigianali hanno incantato il pubblico, dimostrando l'eccellenza dell'artigianato siciliano. Un momento particolarmente toccante è stato l'interpretazione di "Vui Durmiti" da parte dell'insegnante Fatima Di Marco e l'esecuzione di "Cocciu d’amuri" da parte del prof. Mario Giunta. Queste performance hanno evocato forti emozioni, trasportando il pubblico in un viaggio attraverso le tradizioni musicali siciliane. La partecipazione entusiasta di bambini e adulti ha permesso di celebrare le meraviglie della Sicilia attraverso poesie, canzoni e balli, creando un'atmosfera unica di felicità e condivisione. Tra i momenti clou, l'esibizione di un gruppo di musicisti folk ospiti del festival, con cui Nino Cascina, membro del Pizzifolk, ha suonato il maranzano, uno strumento tradizionale siciliano. Questa prima edizione del festival del folklore siciliano scolastico ha dimostrato quanto la tradizione e la cultura possano unire le persone, creando un evento che promette di diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale catanese. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata indimenticabile, in particolare al maestro Donato Ciulla, il cui talento e passione hanno reso possibile questo straordinario evento. Grazie a lui e al gruppo Pizzifolk, la tradizione siciliana continua a vivere e a prosperare, portando la cultura della nostra terra in ogni angolo del mondo.