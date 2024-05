Prezzo non disponibile

Il 1° Festival dei Giochi Antichi Siciliani il 18 Maggio alle 17:00 alla Villa Comunale di San Giovanni La Punta. L’evento prevede tantissime postazioni di giochi antichi in mezzo al verde. Ingresso libero per bambini ed adulti. Per maggiori informazioni mandare una mail a laboratoridifarecreare@gmail.com o sulla pagina Facebook 'Fare, dire creare'.