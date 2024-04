Festival InterSezioni: due sassofonisti a confronto, Joe Henderson e Wayne Shorter

Giro di boa per il Festival InterSezioni organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione dell'Università di Catania e del Teatro Massimo Bellini di Catania e diretto artisticamente da Giovanni Sollima.

Appuntamento venerdì 5 aprile alle ore 20.30 al Cut - Centro Universitario Teatrale di Catania con “About Joe and Wayne”, nuovo progetto dell'Ensemble Jazz Narcissus diretto da Carlo Cattano.

La formazione, un organico composto da Marina Borgo (vibrafono), Giuseppe Condorelli (chitarra elettrica), Fabio Russo (basso elettrico), Marco Santonocito (batteria), Marco Caruso (sax alto) e Sergio Battaglia (sax tenore), nasce proprio da un laboratorio sulla musica di Joe Henderson progettato e diretto da Carlo Cattano (flauto).

In questa occasione i componenti del gruppo si sono incontrati, hanno lavorato e studiando insieme in un periodo lungo abbastanza per conoscersi, apprezzarsi e decidere di rendere stabile la loro collaborazione come naturale proseguimento della comune esperienza.

Il loro nome è ispirato a un brano di Joe Henderson, artista eclettico e visionario del quale l’ensemble ha inserito nel proprio repertorio anche pagine meno conosciute e che vengono proposte negli arrangiamenti di Carlo Cattano.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Biglietteria online: www.yeventi.com Ingresso: 5 euro. Ingresso studenti Unict e Conservatorio V. Bellini: 2 euro (posti limitati, prenotare a cps@cpsmusic.com).