Giunge alla sua seconda edizione il Festival delle Istituzioni, nato dall’iniziativa della Scuola Superiore dell’Università di Catania in collaborazione con la società editrice Il Mulino, con il patrocinio di Rai Per la Sostenibilità e la media partnership di TGR.

Il Festival, che propone a un pubblico ampio una serie di incontri, lezioni e dialoghi intorno all’idea di istituzione nelle sue molteplici declinazioni, a partire dalle sue trasformazioni e dal suo impatto sul futuro della politica, dell’economia, della governance delle crisi, in questa seconda edizione si interroga sullo spazio pubblico, il luogo in cui la voce dei cittadini acquista volume, l’impegno si trasforma in domanda politica, l’opinione sfocia in mobilitazione.

Le istituzioni rappresentano infatti il canale attraverso il quale i bisogni della società arrivano alla politica e viceversa. Da questo punto di vista garantiscono i presupposti stessi della democrazia, a partire dalla libertà e dall’uguaglianza, perché in un mondo in cui il divario sociale si è allargato a dismisura e l’economia finanziaria ha modificato profondamente il ruolo del mercato, le istituzioni tornano a ridefinire i rapporti tra politica, economia e diritto.

La crisi sanitaria globale e la guerra sul suolo europeo hanno infatti alimentato dinamiche divisive ed anti-istituzionali, ma anche una nuova domanda di istituzioni, di composizione e mediazione dei conflitti.

Perché le grandi sfide del mondo contemporaneo – dal riscaldamento globale alla biodiversità, dal rischio nucleare all’intelligenza artificiale, dalle migrazioni che si fanno esodo – richiedono strategie altrettanto globali, un rinnovato protagonismo delle istituzioni internazionali e un dialogo aperto con la società civile.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI La partecipazione del pubblico agli eventi in calendario è gratuita. Si consiglia la prenotazione online su Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festival-delle-istituzioni-2023-728133947237.

Per informazioni è possibile scrivere a ssc@unict.it e info@mulino.it o visita il sito www.mulino.it e www.scuolasuperiorecatania.it.