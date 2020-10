Il Festival Nazionale della Filosofia Attiva è una iniziativa di Nuova Acropoli, promossa in 14 città d’Italia, per diffondere l’idea di poter vivere la Filosofia in maniera pratica ed attiva. Quest’anno è alla sua seconda edizione e ancora una volta le vie, le piazze ed i passanti sono i protagonisti del festival: si vuole rivendicare la filosofia non soltanto come qualcosa di accademico, ma vicina alla gente e per la gente, utile per dare risposte, oltre che per stimolare domande. Ecco quindi che le attività proposte prevedono un approccio esperienziale per riscoprirci filosofi ed esplorare il nostro spazio interiore, lì dove vivono sentimenti ed idee liberi da condizionamenti.

Anche Catania partecipa all’iniziativa attraverso due appuntamenti organizzati dai giovanissimi volontari di Nuova Acropoli. Grazie a stand interattivi e laboratori, i partecipanti saranno invitati a riflettere sulla forza della nostra coscienza e il suo effetto nel mondo. Di seguito informazioni sui giorni e gli orari: - Sabato 10 Ottobre in via Etnea 288, dalle ore 15:00 alle ore 21:00 - Domenica 11 Ottobre in Piazza Stesicoro, dalle ore 15:00 alle ore 21:00. PER INFO: 380 3305167 – catania@nuovaacropoli.it – www.nuovaacropoli.it.