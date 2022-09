Dal 03 all’08 ottobre a Catania, Nuova Acropoli organizza il Festival Nazionale della Filosofia Attiva, caratterizzato da attività interattive e itineranti che prenderanno vita in giro per la città.



Giunto oramai alla sua quarta edizione, il festival verrà promosso in 14 città d’Italia con lo scopo di diffondere l’idea di vivere la Filosofia in maniera pratica ed attiva. Come sempre, i veri protagonisti saranno le vie, le piazze ed i passanti, affinché si possa rivendicare l’Amore per la Sapienza come uno strumento utile nel quotidiano, per poter affrontare le prove che la vita ci pone dinanzi e non soltanto come qualcosa di puramente accademico e lontano dall’esperienza.



Attraverso giochi e pannelli interattivi organizzati dai giovanissimi di Nuova Acropoli, ogni passante avrà l’opportunità di prendere parte al festival e creare il proprio “Identikit filosofico”: si tratta di riflettere su una delle domande che da sempre interessa l’uomo - “chi sono?” - ma lo si farà in maniera leggera e divertente facendosi guidare da frasi e immagini. Le attività, di carattere strettamente pratico, permetteranno quindi ai partecipanti di ampliare la propria coscienza e avere più consapevolezza di sé e del mondo; partendo da questo, perché poi non provare a migliorarsi e avvicinarsi alla felicità? Si scoprirà così, in maniera naturale, che la filosofia è già nelle nostre vite, anzi è vita! Alcuni atteggiamenti, riflessioni e idee sono intrisi di Filosofia e sta a noi rendercene conto, alimentarli e far sì che guidino il nostro agire nel mondo.



Ma le iniziative da parte di Nuova Acropoli per far riscoprire questo diverso modo di intendere la Filosofia non finiscono qui: a conclusione del festival, mercoledì 12 ottobre, verrà presentato il Corso di Filosofia Attiva! Ci si confronterà con idee e valori senza tempo, che da sempre sono stati strumento per migliorare la società e l’individuo. Si toccheranno argomenti che vanno da Oriente ad Occidente, ascoltando i pensieri dei più grandi come Socrate, Confucio, Seneca e molti altri. Lo scopo dell’intero corso non sarà quello di conoscere gli insegnamenti dei filosofi in maniera astratta e fredda, ma poterli utilizzare come lente d’ingrandimento verso il nostro Io ed il Mondo che ci circonda.



Dunque, che cosa aspetti? Partecipa anche tu e scopri il filosofo che è in te! Visita il sito o contattaci per scoprire i luoghi del festival e avere maggiori informazioni sul corso di filosofia.



PER INFO: 380 3305167 – catania@nuovaacropoli.it – www.nuovaacropoli.it.