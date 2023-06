Il Festival Nazionale di Musica Corale - LAETANTES IN CHORO - giunto alla settima edizione, è un evento organizzato dall'associazione Coro polifonico san Domenico Savio di Scordia (CT) ed è uno degli eventi di musica corale più importanti del territorio siciliano.

Nasce all'interno dei festeggiamenti patronali a San Domenico Savio e costituisce il fiore all'occhiello della festa. San Domenico Savio, l'8 giugno 1956, centenario di fondazione della Compagnia dell'Immacolata, fu proclamato patrono dei Pueri cantores. La sua devozione è ormai diffusa in tutto il mondo, anche per essere il più giovane dei santi confessori non martiri.

Il portico della chiesa San Domenico Savio ospiterà sabato 8 luglio alle 20.30, ben quattro cori polifonici: San Domenico Savio, diretto da Salvo Gangi, Perfetta Letizia di Gela (CL), diretto da Melissa Minardi, Magnificat di Riesi (CL) diretto da Ivan Cutaia, Ad Dei Laudem di Lentini (SR) diretto da Alida Balcone.