Il Monumento ai Caduti ospita il festival "Senza Remore"

Pittura,scultura, presentazioni di libri, body painting, esibizioni, moda. È tutto questo, e molto altro ancora, il “Senza Remore Festival”, il festival della cultura siciliana in programma sabato 1 luglio e domenica 2 luglio a partire dalle 19 presso il Monumento ai Caduti di Catania. "Vogliamo creare cultura attraverso momenti di confronto, di scambio e di arricchimento tra gli artisti provenienti da diversi ambiti", ha detto il direttore del monumento Renato Basile che per questa nuova avventura sta collaborando con giovani artisti siciliani che hanno subito accolto l’invito.

Diverse le attività previste, che hanno come unico obiettivo quello di esaltare l’arte in tutte le sue sfaccettature rigenerando i luoghi che fanno da location alle varie esibizioni. In programma l’esibizione dell’artista Filippo Papa (sia sabato che domenica), estemporanee di pittura; di scultura con Giuliana Baldi - che è anche tra le collaboratrici dell’architetto Basile nella realizzazione del festival, Paola D’Agostino e Luigi D’Amico; fotografia (entrambi i giorni), la presentazione dei libri “Negli occhi di Enzo” di Valerio Musumeci (sabato 1 luglio ore 19:30) e “Da sempre e per sempre” e “Mamma, a modo mio” di Sarah Donzuso (domenica 2 luglio ore 19:30), sfilate di moda con Eleonora Giuffrida sabato 1 luglio mentre domenica 2 luglio si potranno ammontare gli abiti delle studentesse Giulia Cannizzaro, Giorgia Rizzo, Nadia Di Nicolò, Giorgia Saverino, Maria Conti, Chiara Garofalo, Carla Rau, Giorgia Battaglia, Carlotta Tomaselli.