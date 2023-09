Festival della Birra&Street Food Regionale

Orario non disponibile

Quando Dal 22/09/2023 al 01/10/2023 Orario non disponibile

Dal 22 settembre al 1 ottobre ritorna il più bel festival della birra a Gravina di Catania. L’evento, che quest’anno giunge alla 9° edizione. Un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti.

“E’ stato allestito un format di grande importanza - sottolinea Barbara Pennisi, presidente dell’associazione Gravina in Loco Odv – per questo appuntamento molte associazione saranno presenti e, con loro, parleremo di temi sociali che coinvolgeranno tutti. Siamo carichi e non vediamo l’ora di cominciare”.

Il 9° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania diventa così il “meeting point” per tutti coloro che hanno voglia autentica di ritrovarsi in un luogo che punta contemporaneamente alla tradizione e all’innovazione.

Ogni sera la colonna sonora del Festival sarà rigorosamente dal vivo. Ad esibirsi sul palco ci saranno tantissimi artisti tra cui Gino Finocchiaro, Sal Da Vinci, Cettina Lazzaro e Eleonora Bordonaro. Presentatori Sandro Vergato e Paola Parisi