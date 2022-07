Teatri Riflessi – Festival internazionale di corti teatrali

Festival per tutti a INGRESSO GRATUITO. Dal 14 al 16 luglio 2022, ?????? ???????? porta teatro, danza, libri e idee all'interno del Parco Comunale di Zafferana Etnea (CT). ?? ????????? da tutt'Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti porteranno opere della durata massima di 20 minuti sul palco dell'Anfiteatro Falcone e Borsellino, per contendersi i premi in palio e promuovere il confronto tra realtà culturali diverse.

Le tre giornate ospiteranno anche uno stimolante percorso dedicato ai testi letterari e allo scambio di idee sulla drammaturgia contemporanea: ?????????????, incontri con poeti, scrittori e drammaturghi a cura di Grazia Calanna, direttrice de ?'?????????? e ???????, interattive e divertenti chiacchierate moderate dalla drammaturga Lina Maria Ugolini. A cornice dell'evento, ?????????????: cantine, produttori locali e un'area ????&????? piena di sorprese. Workshop e laboratori durante le intere giornate.