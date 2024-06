Dal 21 al 23 giugno torna a Trecastagni il Festival Vulcani Etna

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto Trecastagni, paese alle falde dell’Etna, trasformarsi in punto di incontro tra chi studia e ama i vulcani, quest’anno la manifestazione punta sul focus “Terre in Movimento”. Ospite di una delle serate sarà il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, che illustrerà uno dei temi di grande attualità della vulcanologia mondiale: il risveglio dei Campi Flegrei. Ma nel programma della manifestazione (ideata e diretta da Giuseppe Riggio, giornalista e scrittore da decenni impegnato nel “racconto” dell’Etna) trovano posto anche originali contributi video dedicati alla impressionante attività eruttiva in corso da settimane in Islanda, nonché un documentario di Giuseppe Distefano sulla storia delle guide vulcanologiche etnee.

Il Festival è organizzato dalla Fondazione Trecastagni Patrimonio dell'Etna, presieduta da Giovanni Barbagallo, ed è il primo in Italia dedicato interamente alle terre vulcaniche, luoghi che da sempre esercitano una speciale attrazione per i popoli di tutto il mondo.

Non mancheranno scienziati e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell’Università di Catania che racconteranno alcuni particolari aspetti delle terre vulcaniche siciliane e di altre nazioni. Ci sarà anche la serata dedicata alla poesia e ai poeti che declameranno il loro modo di contemplare crateri e colate.

Sabato 15 giugno alle ore 20 si terrà la presentazione ufficiale del Festival presso la sala della Fondazione Trecastagni in largo dei Bianchi a Trecastagni. A seguire concerto proposto nell’ambito del Beethoven Project, da Nova Academia Musica Aetnensis, al pianoforte Oliver Kern.

Durante le tre giornate della manifestazione sarà̀ attivo uno stand divulgativo curato da Ingv-Osservatorio Etneo. Inoltre ci sarà anche un gemellaggio enologico tra le terre vulcaniche e campi flegrei. Il Festival Vulcani Etna è organizzato in collaborazione con il Comune di Trecastagni, assessorato Turismo, Salotto dell’Etna.