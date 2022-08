Feudo Art Residency - Concerti in vigna

Dal 28 agosto al 3 settembre accoglieremo i primi tre ospiti di questa residenza che nasce principalmente attorno alla musica classica, ma che si aprirà nel tempo ad altre espressioni artistiche. Si tratta di tre giovani e talentuosi musicisti europei - Filippo Gorini, Stephanie Zyzak ed Edvard Pogossian - che lavoreranno qui, insieme, al programma di tre concerti che insieme condivideremo con il pubblico. Il 28 agosto, il 31 agosto e il 2 settembre vi aspettiamo qui a partire dalle 19 per fare insieme un aperitivo tra le vigne e poi metterci in ascolto sotto le stelle.

GLI ARTISTI

Stephanie Zyzak, violino

Edvard Pogossian, violoncello

Filippo Gorini, pianoforte

IL PROGRAMMA MUSICALE

28 Agosto

J. Haydn - Trio in La Bemolle Maggiore

J. Brahms - Sonata per violino e pianoforte n. 2 in La Maggiore

L.V. Beethoven - Trio degli Spettri op.70 n. 1

31 agosto

J. Brahms - Sonata per Violoncello e Pianoforte n. 2 in Fa Maggiore

L. Janacek - Sonata per Violino e Pianoforte

R. Schumann - Trio n. 2 in Fa Maggiore

2 settembre

F. Schubert - Sonata per arpeggione e pianoforte in la minore

J. Brahms - Trio op. 8 in Si Maggiore