Fiabe nel bosco - Spettacoli per bambini all'aperto

????? ??? ????? - Torna, dopo il grande successo dell'anno scorso, la rassegna di fiabe musicali per bambini e bambine. ????? ??? ????? nasce per fornire ai piccoli spettatori un'esperienza teatrale unica, in una ?????? ???????? ???'??????: il boschetto dell'Istituto Leonardo da Vinci farà da fiabesca cornice alle nostre storie, in un contesto speciale e immerso nella natura.

Questo settembre, appuntamento con DUE fiabe originali, con canzoni e musiche che coinvolgeranno grandi e piccini. La rassegna 2021 ci ha regalato tre sold out: questo mese vogliamo quindi far rivivere ai vostri bambini e bambine dei pomeriggi di gioco, crescita, divertimento e musica, insieme a personaggi buffi e indimenticabili, con tantissimi momenti di interazione e in una cornice magica all'aperto.

Non perdete giorno 18 e 25 settembre ????? ??? ?????. Rassegna di fiabe per bambini e bambine h 17.30. Ingresso 5 € Presso il boschetto dell’Istituto Leonardo da Vinci. Prenotazione obbligatoria al 392 147 81 08. Lo spettacolo si terrà anche in caso di pioggia, al chiuso, presso il teatro di Buio in Sala.