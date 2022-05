Un altro prestigioso appuntamento per gli appassionati di collezionismo e HI FI che si terrà presso il Grand Hotel Excelsior di Catania. Sabato 4 e Domenica 5 Giugno 2022, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica avranno l’occasione di trascorrere due giornate gratuite per riassaporare e riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei CD, dei DVD, dei più diversi gadget e memorabilia musicali.

In più ci sarà un piano dedicato all'alta fedeltà con 5 sale ascolto e 5 impianti hi fi. La 13° Fiera del Disco di Catania sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 20:00, l’ingresso è gratuito. 60 Espositori selezionati da Ernyaldisko e provenienti da tutta Italia vi attendono per una full immersion riservata agli appassionati del mondo della musica, dei vinili a 33 e 45 giri, dei CD e dei DVD.

Servizi offerti in Fiera: - Area Food & Drink - Ampio Parcheggio a pochi metri - Ingresso libero per gli amici a quattro zampe - ATM nelle vicinanze.