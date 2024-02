Fiera del Disco: 24 e 25 Febbraio Nu Doganae (Nuova Dogana)

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, al Nü Doganae (La nuova dogana, Porto di Catania) dalle 10.00 alle 21.00, si svolge "La Fiera del Disco".

Riferimento per numerosi espositori e collezionisti da tutta Italia che si daranno appuntamento per esporre, scambiare e vendere dischi in vinile, cd, dvd, poster, rarità, T-shirt, audiocassette, gadget, accessori e materiale musicale nuovo e usato di vario genere.

Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori scelti fra i migliori e più professionali.

L'evento è organizzato con il supporto di: Black Records, Microsolchi, Blow Rock, DISCORDIA, ed è inserito nel Calendario Fiera del Disco Centro/Sud Italia.

Nu Dogane si trova a 15 minuti a piedi dalla fermata Metro Giovanni XXIII. Servizi offerti in Fiera: - Area Food & Drink - ATM nelle vicinanze.