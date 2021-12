Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre 2021, presso il Grand Hotel Excelsior gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di musica, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei MIX, dei CD, dei gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali. La Fiera del Disco di Catania sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Come da normative vigenti per accedere in fiera è necessario essere muniti di greenpass, ottenibile tramite vaccino o tampone negativo. Servizi offerti in Fiera: - Area Food & Drink - Ampio Parcheggio a pochi metri - Ingresso libero per gli amici a quattro zampe - ATM nelle vicinanze.