Indirizzo non disponibile

Appuntamento dall'1 al 10 settembre a Paternò, precisamente a Villa Moncada, per la 'Fiera di settembre'. Area luna park, spettacoli, agricoltura, artigianato, prodotti tipici, gastronomia, commercio, articoli per la casa e per il tempo libero. Ogni giorno dalle ore 17 alle ore 24. Ingresso libero.