The Holdovers: cine cena e film all'Arena Adua

Domenica 9 giugno, dalle ore 20, VeganOsteria vi aspetta all’Arena Adua (via San Nicolò al Borgo, Catania) per la prima cine cena della stagione, ispirata alla meravigliosa commedia The Holdovers, premiata con l’Oscar e il Golden Globe all’attrice Da'Vine Joy Randolph per la straordinaria interpretazione del personaggio della cuoca.

Menu: Holdover’s roll rustico farcito, Burton delight patate e verdure in vinaigrette, Cornbread stuffing crumble con ortaggi, Harvard beets pie torta salata ripiena, Academy comfort muffin agli spinaci.

Biglietto film: 4 euro - ridotto 3,50 euro, cena 6 euro. Inizio cena ore 20, inizio film ore 21. E' necessario prenotare la cena telefonando al 349.3983255.