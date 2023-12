Incontro pubblico 'Fine Vita, prima, durante e dopo'

Il circolo UAAR della provincia di Catania e la Cellula di Catania dell’Associazione Luca Coscioni organizzano un incontro pubblico sul tema FINE-VITA.

Si terrà a Misterbianco (CT), nella sala conferenze del locale crematorio, sabato 9 dicembre 2023, con inizio alle ore 9.00, grazie all’accoglienza della Misterbianco Cremazioni.

Scopo dell’incontro è fornire informazioni sul FINE-VITA, perché “La morte è una occasione troppo importante per lasciarla al caso o all’improvvisazione” e ogni cittadino ha diritto di conoscere come potrà attuare i propri diritti prima, durante e dopo, grazie alle norme vigenti e a quelle che UAAR e Associazione Luca Coscioni stanno per proporre anche in Sicilia, dopo anni in cui hanno svolto le rispettive campagne “Liberi di scegliere” e “Liberi subito”.

In particolare, verranno trattati i temi del

PRIMA Testamento biologico (Disposizioni Anticipate di Trattamento)

DURANTE il diritto all’autodeterminazione, mediante suicidio medicalmente assistito

DOPO il dovere delle amministrazioni locali di dotare i comuni di sale pubbliche per il commiato laico

Per partecipare è sufficiente recarsi al cimitero di Misterbianco, via S.P. 12/I Strada S. Giovanni Galermo s.n.c., Misterbianco (CT).