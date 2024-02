Flea Market by Pop Up Market Sicily alla Nù Doganae

Anno nuovo, progetto nuovo in casa Pop Up Market Sicily. Si inizia il 2024 con un format diffuso in tutta l'Europa e anche in tutto il mondo, il "Flea Market", ovvero un mercatino delle pulci e dell'usato (sì, in questo caso è un mercatino).

Troverete vintage, second hand e, in generale, usato; perché tra i buoni propositi per il 2024, oltre che smettere di fumare, prendere appuntamento dal nutrizionista e smetterla di farsi selfie inutili, avevamo inserito anche la volontà di essere più sostenibili. Sappiamo tutti infatti che in una visione di economia circolare, riusare gli abiti e le cose riduce gli sprechi.

L'evento si svolgerà in collaborazione con la Fiera del Disco. Ingresso libero. Sabato 24 febbraio dalle 10:00 alle 22:00. Domenica 25 febbraio dalle 10:00 alle 21:00. Appuntamento in via Dusmet 2, presso Nu Dogane.