“La Formula dell’Eccellenza” al Vinicolo

L'attesa è finalmente terminata: dopo il successo della scorsa stagione, ritorna “La Formula dell’Eccellenza”, il viaggio a tappe di Antica Formula alla conquista dei locali più amati del Belpaese.

Un calendario ricco di experience dedicato ai professionisti della mixology e agli appassionati, per raccontare l’affascinante storia e i segreti dietro il gusto dell’iconico Vermouth, simbolo di eleganza e italianità.

Il tour arriverà il 28 giugno a Catania con un doppio appuntamento speciale al Vinicolo (via del Colosseo,8), una sensory experience masterclass dedicata ai professionisti in collaborazione con il Bar Clara di Berlino e una guest shift night con ospiti internazionali come Rodion Drozdov e Mahdi Asfahani in rappresentanza del Bar Clara.

“La Formula dell’Eccellenza” nasce dall’impegno di F.lli Branca Distillerie, che ha acquisito la famiglia dei vermouth Carpano nel 2001, nel diffondere una conoscenza su questo prodotto made in Italy, con un viaggio multi-tappa in una selezione di locali raffinati, riconosciuti come eccellenze della mixology nostrana e che rispecchiano a pieno lo stile di Antica Formula.

Gli appuntamenti dedicati agli operatori di settore, con masterclass e degustazioni guidate, saranno presidiate dal Master Herbalist di Fratelli Branca Distillerie Matteo Bonoli, che verrà accompagnato durante le giornate da guest bartender internazionali provenienti dai migliori locali di Londra, Berlino e Edimburgo, ospiti d’eccezione che porteranno il loro punto di vista e il loro personale metodo di miscelazione di Antica Formula con signature cocktail esclusivi.

Le serate aperte al pubblico, invece, prevederanno tasting di Antica Fomula con intrattenimento, food pairing ad hoc e una drink list esclusiva firmata dall’ospite internazionale di quella tappa.