'La forza del teatro 2021'

In seguito alla prima e bellissima esperienza dell’anno scorso, anche quest’anno riproponiamo alla nostra città la rassegna LA FORZA DEL TEATRO, un progetto in coorganizzazione con il Comune di Catania e l’Assessorato alla Cultura, inserito nel palinsesto della rassegna estiva Catania Summer Fest.

LA FORZA DEL TEATRO è teatro, musica, dibattiti, letture, workshop insomma un'opportunità per offrire un’occasione in più e per vivere appassionatamente l’arte del Teatro. Un evento nato in un momento di sofferenza particolare per il Teatro, che ha visto la collaborazione degli artisti catanesi, a sostegno della realtà del Teatro del Canovaccio.

L’iniziativa anche quest’anno è ideata e organizzata dal Teatro del Canovaccio insieme all’Associazione Open Catania, Un evento voluto per dare continuità all’attività di un teatro catanese che da anni opera nella nostra città. Info e prenotazioni +39 391 4888921.

PROGRAMMA

2 - 3 Settembre

"LA BALLATA DI BRECHT" poesie, ballate e canti di protesta Brechtiani. Regia Sebastiano Mancuso. Prod. Absinthe Teatro.

4 Settembre

"AMABILI MOSTRI" di e con Valeria La Bua e Davide A. Toscano. Prod. Teatro del Canovaccio

5 Settembre

LIVE con Papiro e Mamartae - Regia Paola Greco - Prod Open Catania

