Arte, al Palazzo della Cultura vernissage per la mostra "Silenzio dentro" del fotografo Carlo Consolo

Domenica 23 giugno alle 17, nel Palazzo della Cultura - sala Ex scambio Libri, in via Vittorio Emanuele II - il fotografo Carlalberto Consolo inaugurerà la sua prima personale dal titolo “Silenzio Dentro". L'esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, fino al 5 luglio.

La mostra

“Silenzio Dentro" è una mostra fotografica che esplora il tema del silenzio interiore, mettendo in luce le diverse sfumature e interpretazioni del concetto attraverso l'obiettivo della macchina fotografica e la sensibilità del fotografo. La mostra contiene una serie di scatti che catturano momenti di introspezione, tranquillità e isolamento, evocando emozioni profonde e riflessioni personali. Le fotografie esposte variano in stile e contenuto, ma tutte condividono un filo conduttore: la rappresentazione visiva del silenzio. Questo può manifestarsi in paesaggi, scene urbane, ritratti di persone immerse nei loro pensieri, o dettagli minuti che spesso sfuggono all'occhio distratto del quotidiano. Ogni immagine invita lo spettatore a immergersi nel proprio "silenzio dentro", a riflettere su ciò che il silenzio significa e a riconnettersi con la propria dimensione interiore. La mostra crea un ambiente contemplativo, incoraggiando un'esperienza sensoriale e meditativa. Attraverso l'uso della luce, dell'ombra e della composizione, il fotografo riesce a trasmettere non solo l'assenza di suono, ma anche una presenza tangibile di quiete e pace. "Silenzio Dentro" diventa così un viaggio visivo ed emotivo, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare il silenzio in tutte le sue forme e sfaccettature.

L'artista

Carlalberto Consolo, messinese classe ‘86, con una formazione in Design di Interni presso lo IED Kunsthal del Pais Vasco, in Spagna è stato acclamato per la sua peculiare sensibilità fotografica. Ha esposto le sue foto per lo più in territorio Spagnolo, dove ha suscitato interesse tra appassionati e critici d'arte. Consolo possiede la capacità artistica di catturare la più intima e profonda essenza dei soggetti attraverso il suo obiettivo. Come ogni fotografia, le sue, raccontano storie quotidiane con lo scopo sia di evocare nello spettatore emozioni intense che possano sia trasportarlo in mondi intimi e nascosti della propria esistenza sia di creare connessione tra l’osservatore e la fotografia stessa, in un rapporto di riflessione su esperienze di vita passate ma sempre attuali. La sua attenzione ai dettagli e la capacità di cogliere momenti fugaci di bellezza naturale e umana rendono le sue opere uniche, ricche di significato e “silenziose”. Il fotografo messinese non ha mai esposto in Italia ed è adesso che, spinto da un vortice di emozioni nel quale si è ritrovato negli ultimi due anni della sua vita, decide di organizzare e realizzare la sua prima mostra fotografica, scegliendo di condividere la sua visione piuttosto che mantenerla lontana dai riflettori.