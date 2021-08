Franco 126 LIVE a Zafferana Etnea

Prezzo non disponibile

Franco126 annuncia le prime date di MULTISALA PREMIERE, il tour che partirà a luglio e attraverserà l’Italia toccando le maggiori Arene e Festival del Paese nei prossimi mesi estivi.

Si esibirà sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana domenica 29 agosto (ore 21.30), per uno dei più attesi appuntamenti di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. La programmazione è realizzata grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Zafferana ed Etna in Scena.

L’artista, che con la sua scrittura rap sconfina nel cantautorato con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni, è reduce dalla pubblicazione di “Multisala”, il suo secondo album in studio, uscito per Universal Music Italia il 23 aprile 2021. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il tour sarà composto da una serie di occasioni speciali di incontro tra l’artista e il suo pubblico, eventi esclusivi durante i quali si potrà assistere a uno spettacolo diverso dal classico live.

