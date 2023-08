Fuori Salotto sull'Etna, venerdì 4 agosto appuntamento con Meli e Mazzariello

Prezzo non disponibile

"Fuori Salotto", l'inedito format di house concert nato a Milano questo inverno con l'obiettivo di generare un hub di produzione creativa scalabile in diversi contesti culturali, arriva alle pendici dell'Etna. Nasce così il Fuori Salotto sull'Etna. Torna questo venerdì con la quinta serata, dopo le esibizioni di Roberto Colella, Fabrizio Cammarata, Davide Di Rosolini e Mox, la rassegna - curata da Lelio Morra (cantautore e direttore artistico) con la preziosa collaborazione e sostegno di Etnella (produttore di vini naturali Etnei) mette in dialogo canzone d'autore e vino naturale e prosegue con altri 4 concerti tenuti da altrettanti cantautori del panorama italiano che si esibiranno in chiave intima presso l'Eco Agriturisno Notti Stellate, Mascali.

I partecipanti potranno degustare calici di vino naturali e una cena a km0 che mette in tavola le eccellenze gastronomiche del territorio, dopo il live un dj set fino all'alba alle pendici dell'Etna con secret concert a quell'ora. La struttura lascia la possibilità di free camping e pernottamento in b&b all'agriturismo. Creare momenti di bellezza, di valore emotivo e culturale è tra gli obiettivi della rassegna.

Di seguito e in allegato i prossimi appuntamenti della rassegna:

venerdì 4 agosto concerto di Meli + Mazzariello

domenica 13 agosto concerto di Alessio Bondì

venerdì 20 agosto concerto di Nicolò Carnesi

domenica 27 agosto concerto di Anna Castiglia + Miele