Vino e musica, al via la rassegna Fuori Salotto sull'Etna

Al via il 5 luglio alle 21, nell'eco - agriturismo Notti Stellate in via Antonino Saetta a Mascali, Fuori Salotto sull’Etna rassegna che mette insieme canzone d’autore e vino naturale alle pendici del Vulcano. Ad aprire Fuori Salotto sull’Etna sarà il cantautore napoletano Roberto Colella. Autore, compositore e polistrumentista, Colella è il frontman della band partenopea La Maschera. “Sotto chi tene core” il terzo album in studio de La Maschera anticipato dall’omonimo singolo. Fuori salotto sull'Etna è stata ideata da Lelio Morra (cantautore, direttore artistico) e Davide Bentivegna (Etnella e Eco Agriturismo Notti Stellate) ed è uno spin-off del Fuori Salotto, format di house concert e hub di produzione artistica/culturale, esploso negli ultimi mesi a Milano, che unisce le performance di cantautori in chiave intima e il desiderio dei fondatori di creare momenti di valore, preziosi per il pubblico e gli artisti. Biglietti in prevendita eventbrite 25 euro, al botteghino 30 euro. Calendario rassegna https://www.instagram.com/fuori_salotto/