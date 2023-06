"Futura - Donne per Lucio" - Lidia Schillaci

“Futura. Donne per Lucio” è l’affascinante spettacolo dedicato dalla cantautrice Lidia Schillaci a Lucio Dalla, che sarà in scena proprio nel 2023, l’anno in cui l’artista bolognese avrebbe festeggiato 80 anni.

Un omaggio tutto al femminile, perché ad accompagnare Lidia ci sarà sul palco la Women Orchestra una grande orchestra di sole donne, che conta 16 elementi tra ritmica e sinfonica, diretta dal Maestro Alessandra Pipitone.

Le canzoni di Lucio saranno proposte in una veste diversa, intensa ed affascinante grazie alla voce particolare di Lidia Schillaci, all’amalgama sonoro della Women Orchestra, agli arrangiamenti ed alla direzione artistica del Maestro Fabrizio Lamberti per la parte pop, ed a quelli del Maestro Valter Sivilotti per la parte sifonica.

È una dedica al femminile e sarà proprio la femminilità cantata da Lucio ad essere rappresentata sul palco da Lidia, che darà voce ed anima alle canzoni più famose dell’artista.

Lucio Dalla è stato un artista che, nelle sue indimenticabili canzoni, ha rappresentato la donna in tutte le sue possibili vesti: la ragazza madre, (4 marzo 1943), L’adolescente (Anna e Marco), la prostituita (Disperato erotico Stomp), la donna nella sua bellezza pura (Stella di Mare), la figlia (Futura).

Il progetto per Lucio è stato ideato e scritto dalla stessa Lidia Schillaci, cantautrice di indiscusso talento, nota a livello nazionale e internazionale; il suo stile unico e la sua voce straordinaria hanno conquistato una vasta platea anche di telespettatori, soprattutto dopo le sue numerose performance di successo, nel 2020, nel corso del programma di Raiuno “Tale e Quale Show”, che la videro vincitrice.

La tournée estiva - che partirà dalla Sicilia, terra natia di Lidia - toccherà i luoghi di cultura più suggestivi d’Italia, quali anfiteatri e teatri di pietra.



- Taormina (Teatro antico) (Me) 9 luglio 21:00 – Ospite per i Nations Award

- Castellammare del Golfo (Tp) 28 Luglio 21:30, Piazzale Stenditoio

- Petralia Soprana (Pa) 30 Luglio 21:30, Piazza Duomo

- Aci Bonaccorsi (CT) 6 Agosto 21:30 Corte Palazzo Cutrone

La produzione dello spettacolo è affidata ad A.s.c. Production e l’intero progetto è sponsorizzato da Seed, azienda leader nel settore dell’energia elettrica nel campo della sostenibilità ambientale.