Gabry Ponte LIVE alla Villa Bellini

Nell’anno in cui celebra 25 anni di carriera tra successi e record, GABRY PONTE annuncia nuove date di eventi estivi imperdibili che lo vedranno approdare anche in Sicilia con una tappa in programma a Catania.

Sarà tra gli artisti ospiti della prossima edizione di Sotto il Vulcano Fest 2024: l’appuntamento è per il 21 agosto alla Villa Bellini.

La tappa del tour, all’interno della rassegna etnea, è organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Le prevendite sono già aperte su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciaotickets), Ticketone e Ticketmaster.

È il dj e produttore italiano dei record, le sue hit hanno conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 3 dischi di diamante, 44 dischi di platino e 24 oro: Gabry Ponte festeggia i suoi 25 anni di carriera e si regala un serie di eventi che si preannunciano memorabili, durante i quali l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie, effetti speciali e visual che nessun DJ italiano ha mai proposto prima d’ora.