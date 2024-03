Sclerosi multipla: gardenie e ortensie in piazza a Catania a sostegno della ricerca

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo, 100 volontari in 33 piazze di Catania e provincia celebrano il valore di Gardensia e la lotta alla SM. Un invito a donare e a diffondere speranza per un futuro oltre la malattia, che coinvolge non solo chi ne è colpito, ma l'intera famiglia.

Già da ora è possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro ciascuna, contattando la sezione provinciale AISM di Catania, ai numeri 095 441488 – 347 5808436 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o consultando l’elenco delle piazze su https://www.aism.it/gardensia.

Anche un Numero solidale per donare: il 45512 permette di raccogliere altri fondi destinati alla ricerca e, nello specifico, al progetto “PROMOPRO-MS DIGITAL EDITION” promosso da FISM, la fondazione di AISM per valutare la progressione della malattia e predirne l’andamento. Le persone coinvolte partecipano alla ricerca monitorando la percezione del proprio stato di salute tramite un'app e contribuendo alla personalizzazione dei trattamenti terapeutici.