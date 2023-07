Il 28 luglio in Batia ti aspetta un evento ricco di risate, divertimento e spettacolo. Ci saranno come ospiti gli attori del Gatto Blu, tanto amati e seguiti che metteranno in scena lo spettacolo "4 gatti". Ticket 25€. Prenotazione obbligatoria al 333 2613665. Via Torretta, 90, Acireale.