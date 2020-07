GEOLIER Live Tour

Domenica 2 Agosto 2020 • Lua Beach / Oasis / La Playa • Catania • G O T A M A Present • in Collaborazione con: P e s c a ‘s • Event - G E O L I E R - Emanuele Tour 2019/2020. Apertura Cancelli ore 21 : 00-Inizio Live ore 23. 2 aree Musicali. Area Work :Zona R/b Pop-Trap - Revival - Dance. Dj's: Gianluca Rizzo - Peppe Mama - Felix Imbrogiano -. Live Show: Andrea Asaro. 4 Postazioni bar con Barman e Bar Ladyes. 2 Aree relax : Smoking Area. Ticket Disponibili Solo Online. A partire da 15€ (+3€ d.d.p). Disponibile pagamento online, tramite ricarica Postepay o in contanti al tuo PR di fiducia. Link per acqiustare online: bit.ly/geoliercatania. Rispettando le distanze e le capienze delle Normative Covid 19 daremo i ticket solo nella capienza prestabilita.