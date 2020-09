Germogli 2020

Torna “Germogli-un altro parco è possibile”, un appuntamento atteso con gioia dai cittadini catanesi grazie al quale il Parco Madre Teresa di Calcutta prende vita riempiendosi di allegria, condivisione, cultura e filosofia. Da otto anni, infatti, i volontari di Nuova Acropoli portano avanti questa iniziativa con la finalità di mostrare una nuova maniera di vivere gli spazi pubblici: luoghi in cui incontrarsi e conoscersi, dialogare, arricchirsi gli uni con gli altri e ritrovare il piacere di stare insieme. L’edizione di quest’anno avrà luogo domenica 20 settembre dalle ore 16:00 ed è dedicata all’autunno.

Come sempre, è stato ideato un programma variegato che offre ai cittadini diverse opportunità di partecipazione: attraverso una pulizia ecologica e opere di riqualificazione si darà nuovo lustro al parco; in contemporanea si terranno diversi laboratori; inoltre, tutti i partecipanti sono invitati a portare un libro che avrebbero piacere di condividere per partecipare all’attività di “scambio libri”. A seguire, la presentazione del progetto “rinnoviAMO il PARCO” promosso dall’associazione al fine di migliorare e rendere ancora più bello e fruibile il parco Madre Teresa di Calcutta. Infine, un aperitivo filosofico dal titolo “Effetto Karma: seminare il miglioramento” e la festa della semina attraverso la quale accoglieremo tutti insieme la nuova stagione.