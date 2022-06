Germogli 2022 - Un altro parco è possibile

Arriva l’evento più atteso dell’anno al Parco Madre Teresa di Calcutta: “Germogli - un altro parco è possibile!”. Un’occasione per vivere insieme un pomeriggio all’insegna della cittadinanza attiva e della convivialità in una delle aree verdi della nostra città. Il parco Madre Teresa di Calcutta, infatti, non è semplicemente un parco, bensì un luogo d’incontro, di scambio, di vita, un bene comune da tutelare e rispettare come cittadini ma anche, e soprattutto, come esseri umani.

Per questo motivo Nuova Acropoli da ormai 10 anni si impegna, attraverso i propri volontari, coinvolgendo i cittadini e spronando l’amministrazione, in periodiche opere di ripristino e riqualificazione dell’area nonché in attività culturali ed educative. E con Germogli si propone di favorire una nuova presa di coscienza sull’importanza della cura della propria città e lo sviluppo di un senso di responsabilità e rispetto nei confronti non solo di un parco, ma della collettività stessa.

L’evento avrà luogo sabato 25 giugno dalle ore 17:00 e prevede un ricco e variegato programma volto a coinvolgere grandi e piccini. In particolare, si avrà l’opportunità di partecipare alla riqualificazione generale del parco attraverso la pulizia ecologica, il ripristino delle panche e l’installazione di un tavolo da pic-nic realizzato interamente dai volontari con materiale di riciclo.

Per curare il senso estetico ed armonico dell’area, avverrà anche la messa a dimora di alcune piante ornamentali. Contemporaneamente si svolgeranno un laboratorio artigianale per la realizzazione di quaderni a cura di Nuova Acropoli, giochi per bambini organizzati dall’associazione Talitá Kum e delle letture ad alta voce.

Germogli ospiterà infatti l’appuntamento mensile di Lectura City Catania organizzato da Valentina Carmen Chisari sul tema “Le origini del mondo e la sacralità: il mito”, a cui ognuno potrà partecipare condividendo con i presenti una breve lettura. Agli amanti della lettura, si ricorda inoltre che il parco ospita la prima “bibliocasetta” installata in città, che da quasi 6 anni offre ogni giorno la possibilità di leggere un buon libro al parco e fare scambio di libri.

La seconda parte del pomeriggio sarà allietata da un’esibizione di musica popolare proposta dall’Associazione Gravina Arte e da un aperitivo filosofico dal titolo “Seneca: la felicità”, curato da Nuova Acropoli, durante il quale conosceremo Seneca attraverso innovative modalità ideate dai volontari di Nuova Acropoli: un “Dialogo immaginario” ci permetterà di tornare indietro nel tempo ed ascoltare le parole del filosofo stesso; passato e presente, dunque, si mescoleranno per dar vita ad un incontro che possa donare tanti spunti di riflessione e strumenti per poter continuare la nostra ricerca della tanto desiderata Felicità. A concludere il pomeriggio tutti i presenti saranno invitati a prendere parte ad un piccolo rito collettivo per celebrare il solstizio d’estate.

Vi aspettiamo quindi sabato 25 al parco Madre Teresa di Calcutta per godere insieme di una splendida giornata ricca di generosità, gioia ed unione. PER INFO: catania@nuovaacropoli.it – 3803305167 – www.nuovaacropoli.it.